BBB 23: Internautas se revoltam com repescagem e disparam: “Injustiça”

Tadeu Schmidt movimentou as redes sociais após anunciar que dois ex-participantes voltarão ao BBB 23. Os telespectadores não gostaram da decisão do reality e subiram a tag “injusto”, isso porque os internautas afirmaram que os eliminados podem revelar informações privilegiadas do jogo.

“É injusto a essa altura do campeonato duas pessoas voltarem pra casa, eles já têm todas as informações sobre quem é favorito, quem é cancelado, vão usar isso a favor deles, grudar nas pessoas certas e tentar limpar a imagem”, escreveu uma pessoa.

Outra internauta também afirmou que é contra a repescagem. “É injusto com quem não tem informação aqui de fora! Quem já saiu, tem de sobra”, disse. “Vai ter repescagem no BBB, o programa é injusto e tô achando uma palhaçada e que vergonha Boninho”, completou uma terceira pessoa.

Como vai funcionar

A repescagem será realizada com todos os participantes eliminados através do Paredão, incluindo quem deixar o jogo na berlinda desta terça-feira (21). Guimê, Cara de Sapato e Bruno não participam porque saíram por meio de desclassificação ou desistência.

Todos os eliminados ficarão na chamada Casa do Reencontro. A partir de terça-feira (21), o BBB 23 abrirá uma votação para o público decidir duas pessoas que devem voltar para o jogo já na quinta-feira (23).

“Vai ter repescagem! A pessoa eliminada no Paredão desta semana vai direto para a casa do reencontro. Lá, ela vai se juntar a Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. Os dois mais votados vão voltar para o jogo para disputar o prêmio do BBB 23”, anunciou Tadeu.

Vale lembrar que, quem retornar ao jogo não terá imunidade e não participará das provas do Líder e do Anjo.

“Os nossos ex-participantes já estão confinados, não vão ver o Paredão de hoje e ainda não sabem o que vai acontecer com eles. A Key tá voltando do México e assim que voltar, vai direto para o confinamento”, completou o apresentador.

Esta foi a maneira que a direção do BBB 23 encontrou para tapar o buraco no cronograma do reality show. Isso porque é necessário cumprir com a agenda de provas, festas e ações comerciais dos patrocinadores, que ficou desorganizada diante da saída repentina de três participantes – Guimê, Sapato e Bruno.