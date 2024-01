BBB 24: Boninho diz que Big Fone vai tocar e fazer “strike”; fãs especulam que todos os participantes vão para o Paredão

O Big Brother Brasil é um dos reality shows mais populares do Brasil e sempre conta com reviravoltas e surpresas para os participantes e espectadores. E dessa vez não será diferente, pois o diretor do programa, Boninho, anunciou que o temido Big Fone irá tocar no reality e “vai começar fazendo um strike”. Essa notícia deixou os fãs do programa animados e ansiosos para descobrir o que está por vir.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Boninho brinca e á pistas da dinâmica. Apesar de não revelar informações precisas, ele desperta a curiosidade dos espectadores ao dizer que o Big Fone irá mostrar sua cara nessa edição e vai começar fazendo um strike.

“Atenção, preste bem atenção, alguém viu algum Big Fone por aí?”, brinca Boninho em vídeo. O diretor fez mistério sobre informações precisas da dinâmica, mas descreve na legenda: “E parece que o Big Fone vai mostrar a sua cara nessa edição! E vai começar fazendo um strike. E ai? O que vai ser?”.

Com o anúncio do Big Fone, muitas teorias e especulações estão surgindo nas redes sociais. Internautas comentam a possibilidade de todos os brothers serem indicados ao paredão, seguindo os passos do programa BBB argentino. Essa teoria ganhou força entre os fãs do programa, que adoram prever os acontecimentos e tentar descobrir os próximos passos do jogo.

🚨ATENÇÃO! O BONINHO VAI COPIAR O BIGFONE DA ARGENTINA ! Nessa semana o BigFone do Big Brother da Argentina tocou e FEZ STRIKE, ou seja, colocou 16 pessoas no paredão, a ideia é fazer o mesmo, colocar todas as pessoas na casa no paredão fazendo STRIKE.pic.twitter.com/JNcdXYCJs3 — MattyBala 💜 (@MattyBala) January 24, 2024

se o strike do big fone for colocar TODOS no paredão eu vou amar pois vai ser a chance de eliminar o rodriguinho — isax 🧜‍♀️ (@igwsih) January 24, 2024

será que o bbb vai copiar o big fone da argentina que mandou todos os participantes pro paredão? lá tbm fizeram isso pq a casa tá cheia de plantas — woll (@wollok0) January 24, 2024

socorro como assim tem chance do big fone colocar 10 pessoas no paredão? pic.twitter.com/qKQBoS7MyK — gu (taylor’s version) 🧜‍♀️ (@reidelas2401) January 24, 2024

Nessa semana o BigFone do Big Brother da Argentina tocou e FEZ STRIKE, ou seja, colocou 16 pessoas no paredão, a ideia é fazer o mesmo, colocar todas as pessoas na casa no paredão fazendo STRIKE. — ansiosa bbb 24 🌷🧚‍♂️🍓 (@georgi_michele) January 24, 2024