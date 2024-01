BBB 24: Dado Dolabella faz música para Wanessa Camargo e relembra passado polêmico; veja

Dado Dolabella, namorado de Wanessa Camargo, participante do Big Brother Brasil 2024, fez uma música para a cantora nesta segunda-feira, 29. A letra da canção faz referência à condenação do artista, com base na Lei Maria da Penha, por agredir fisicamente Luana Piovani e uma camareira em 2010.

Nas redes sociais, é fácil encontrar comentários dos usuários criticando Wanessa e relembrando o caso de Dado e Luana. O começo da música, inclusive, cita o passado do ator e da cantora após ele revelar saudades da namorada. “Aqui fora tá tão diferente/ Geral julgando o passado da gente”, canta.

“Tudo que passei/ Fui preso, cancelado/ Sei que eu errei/ Vivi momentos que jamais imaginei/ Pedi perdão, rezei/ E hoje, eu tô aqui pra te dizer/ Hoje, eu quero paz”, completa.

Os seguidores criticaram a publicação e a música de Dado nos comentários. “Gente, que mico”, disse uma pessoa. “Saudades eu tenho de 2 min atrás quando eu não tinha ouvido isso”, falou outra. “Fica tranquilo no primeiro paredão ela volta pra você. Sua saudade vai passar”, comentou uma terceira.

O pronunciamento vem depois de Wanessa ser criticada pela forma como trata o participante Davi na casa. Parte do público acusa a cantora de praticar um suposto racismo por excluir o motorista de aplicativo e querer tirá-lo do quarto onde ela dorme.

Entenda a polêmica envolvendo Wanessa no BBB 24

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet têm criticado constantemente Davi, colega de confinamento do BBB 24. Na última quinta, 25, após a prova do líder, em que MC Bin Laden se consagrou campeão, as duas conversaram sobre a possibilidade de tirar o motorista de aplicativo do quarto onde dormem.

Por conta de alguns comentários e atitudes, usuários de redes sociais, incluindo Gleici Damasceno, vencedora do BBB 18, apontaram um suposto comportamento racista por parte de Wanessa e Yasmin.

O perfil de Wanessa fez uma postagem para comentar o caso:

“Precisamos nos atentar para a facilidade com que o desconforto de uma mulher é diminuído sem minimamente considerar o contexto de vida dela (…) Não tornemos vilã quem apenas está pontuando percepções individuais e coletivas”.

A equipe de Yasmin Brunet alegou que a sister estaria sofrendo “difamação”. “Deixa de ser um jogo limpo e saudável quando há a tentativa de transformar conflitos derivados da convivência em narrativas voltadas a pautas sociais”, diz um trecho da nota.

Estadão Conteúdo