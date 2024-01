BBB 24: MC Bin Laden vence a prova do líder e deixa quatro brothers “na mira” do paredão

O Big Brother Brasil 24 está a todo vapor e nesta quinta-feira (25), os ânimos ficaram ainda mais acirrados com a definição do sexto líder da temporada. Na prova de quiz, MC Bin Laden se destacou e conquistou a liderança.

Com o poder em mãos, MC Bin Laden não hesitou em colocar quatro brothers “na mira” do paredão: Isabelle, Davi, Wanessa Camargo e Rodriguinho. Agora, no domingo (28), ele enfrentará a difícil tarefa de escolher uma pessoa para ser oficialmente indicada à berlinda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A movimentação na casa não para por aí. Na sexta-feira (26), está prevista a prova do Anjo, que será autoimune, garantindo ao vencedor o direito de imunizar outro participante. Além disso, durante a noite, o famoso Big Fone tocará ao vivo. Quem atender terá imunidade garantida e poderá indicar diretamente três pessoas ao paredão. Com isso, no domingo, será formado um paredão quádruplo, aumentando ainda mais a tensão entre os participantes.

O BBB 24 está seguindo em “modo turbo”, com mais de uma eliminação por semana, e atualmente conta com 21 participantes na casa. A votação para decidir o futuro dos brothers é aberta ao público e pode ser realizada no site oficial do programa, no gshow. A disputa promete continuar intensa e cheia de reviravoltas.