BBB 24: Rodriguinho vence a prova e é o novo líder

No domingo (21), o Big Brother Brasil 24 definiu um novo líder da casa. Rodriguinho se destacou na prova e garantiu imunidade, além do direito de indicar um participante ao paredão quíntuplo.

A prova foi dividida em fases emocionantes. Inicialmente, os participantes enfrentaram uma corrida de obstáculos com bolas de bilhar. Na segunda etapa, oito competidores disputaram arremessos, onde a pontuação variava conforme o local de pouso das bolas. Rodriguinho, Davi e Raquele se destacaram, chegando à última fase, na qual tiveram que montar um quebra-cabeças.

Com a vitória de Rodriguinho, ele conquistou a liderança da semana, imunidade e o direito de indicar um brother ao paredão quíntuplo, que será formado após a conclusão da prova.

É importante destacar que o BBB 24 está seguindo o “modo turbo”, com mais de uma eliminação por semana. Atualmente, a casa conta com 21 participantes, tornando as dinâmicas e as estratégias dos jogadores ainda mais intensas.