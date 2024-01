BBB24: ‘Manipulou todo mundo’, diz mãe de Vanessa Lopes ao criticar postura de Nizam dentro da casa

Liziane Lopes, a mãe de Vanessa, do BBB 24, criticou Nizam nas redes sociais após a dinâmica do Sincerão na noite de segunda-feira, 15. Ela defendeu sua filha, que foi alvo de críticas por confiar no executivo em vez de Alane durante uma discussão, e fez uma comparação com a situação envolvendo Davi.

“O cara manipulou todo mundo da casa, inclusive o único que tinha meio que sacado o jogo dele [Davi]. Me digam vocês: estava todo mundo atacando a Vanessa por ter ouvido o cara. Queriam que a Vanessa fosse fodástica e percebesse?”, indagou Liziane no Instagram nesta terça-feira, 15.

A mãe de Vanessa mencionou o momento em que Davi se desculpou com Nizam após a dinâmica do Sincerão. Durante a conversa, o motorista de aplicativo admitiu que exagerou na maneira como falou com o executivo no domingo, 14.

“Acabamos de assistir ao Davi sendo manipulado. Foi lá pedir desculpa para o cara. É inacreditável como o cara que é bom de manipulação e faz com que tudo e todos trabalhem a favor dele. Incrível”, completou.

“Estávamos na esperança de o Davi bater de frente com ele, mas o que foi errado foi o tom. Davi acertou nos argumentos”, finalizou.

Entenda briga entre Nizam, Alane e Vanessa

A influenciadora Vanessa Lopes descobriu que Nizam havia falado sobre as interações dela com o espelho, dançando. Na ocasião, ao conversar com Rodriguinho, o cantor comentou sobre a atitude de Vanessa na casa: “Ou é alegre demais, ou é choradeira demais e sempre que está falando é uma plateia”, declarou. Nizam em resposta completou: “Eu não consigo achar genuíno. E você sabe como é o chororô dela? É olhando pro espelho. Me fala como isso pode ser genuíno?”.

De noite, já prontos para a festa, o casal Nizam e Alane discutiam na cozinha sobre Alane querer contar para a amiga Vanessa Lopes o que tinha ocorrido e o que o executivo havia falado sobre a influencer.

“Eu, como amiga, me acho no dever de falar para ela que eu te falei isso. Só que se eu falar isso para ela… eu posso te expor”. Em resposta, o empresário disse: “Sério que você tá me perguntando isso? Faça o que o seu coração mandar”.

Entenda a briga entre Davi e Nizam

Uma dinâmica antes da formação da berlinda, que vetou alguns brothers da casa, determinou que esse grupo escolheria alguém para ir ao paredão. Quando Davi foi escolhido, ele se revoltou, principalmente, por ser a segunda vez consecutiva podendo sair da casa.

A leitura de jogo de Davi foi de que Nizam teria manipulado as pessoas do grupo para votarem nele. Assim, ele e o executivo começaram uma briga feita na casa. A postura do motorista foi muito elogiada pelo público.

Estadão Conteúdo