BBB24: Nizam, Pitel e Raquele estão no quarto paredão da edição

A tensão está no ar no Big Brother Brasil 24 (BBB24), com a formação do quarto Paredão que promete agitar a casa. Os indicados pelos Anjos da semana, Luigi e Lucas Henrique, foram Nizam, Pitel e Raquele, e agora o público decide quem continua na competição.

MC Bin Laden foi escolhido para receber a imunidade dos Anjos, que também garantiram a própria proteção. Na última quinta-feira (18), o Líder Matteus conquistou a vitória na Prova e indicou quatro participantes para ficarem ‘Na Mira do Líder’: Juninho, Nizam, Pitel e Raquele. A difícil decisão de escolher um deles para compor o Paredão ficou nas mãos de Matteus, que optou por indicar Pitel.

Nesta sexta-feira, os demais brothers e sisters foram ao Confessionário para dar seus votos, cada participante teve direito a dois votos na escolha dos emparedados. A eliminação está marcada para o próximo domingo (21).