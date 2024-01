Isabelle Nogueira virou assunto durante uma conversa no Quarto Gnomo entre Fernanda, MC Bin Laden e Juninho na madrugada deste domingo (21). A conversa iniciou com o questionamento da sister: O que vocês acham de Isabelle no jogo?”

Ao responder a pergunta, Bin Laden afirmou que Isabelle escorrega no jogo e que por isso, não confia nela. “Sabonete, só estudando. Eu acho que ela só vai colhendo a informação e o Davi vai montando a estratégia”.

Em seguida, Fernanda concordou e disparou: “Sabonete mesmo, porque eu não entendo nada do jogo dela e só vejo ela fazendo propaganda da Amazônia. O que eu acho muito legal, mas ela só faz isso”.

Já Juninho disse que gosta da cunhã-poranga do Boi Garantido, mas que acha o jogo dela muito discreto. “Eu gosto dela, mas acho que ela joga muito discreto também, que nem o Pizane, o mesmo jogo do Pizane”, declarou.

