BBB24: Web aponta racismo em atitudes de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet têm criticado constantemente Davi, colega de confinamento do Big Brother Brasil 24. Na última quinta, 25, após a prova do líder, em que MC Bin Laden se consagrou campeão, as duas conversaram sobre a possibilidade de tirar o brother do quarto onde as duas dormem.

Essa é uma das conversas mais absurdas e nojentas da história do BBB.

Essa é uma das conversas mais absurdas e nojentas da história do BBB.

Wanessa e Yasmin querendo o Davi fora do quarto como se a casa fosse 100% delas 🤮! #bbb24 pic.twitter.com/ZItNlKOoUE — Ka (@kacomentx) January 26, 2024

As participantes ainda tentaram conversar com os outros confinados do reality sobre o plano delas, mas foram impedidas por Marcus Vinícius. “Ele é tão participante quanto todo mundo”, defendeu o brother.

Amado @GilDoVigor, peço licença para discordar de um ponto sobre o #BBB24. Esse elenco não é burro em perseguir Davi. É racista. É que o racismo é assim: absolutamente irracional. A gente sabe bem, né?pic.twitter.com/VYOuB4RsL4 — Patrício ✊🏾🏳️‍🌈 (@patriciojr) January 26, 2024

As duas também já comentaram sobre a energia de Davi, dizendo que o participante se esconde atrás de algumas mulheres para ficar em um jogo ‘confortável’.

Com as falas recorrentes das sisters sobre o motorista de aplicativo, internautas começaram a debater a possibilidade de racismo por parte das participantes com o baiano.

As falas de Yasmin e Wanessa repercutiram entre ex-BBBs, que comentaram a situação em suas redes sociais. Gil do Vigor e Geici Damasceno condenaram a atitude das Sisters.

Se alguém PENSASSE em me retirar do quarto meu amor, POIS A CACHORRADA ERA GRANDE! Oxente, a casa é do BBB, cada um dorme onde QUER. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 26, 2024

No imaginário de muitas pessoas brancas, espera-se que a pessoa negra seja passiva, esse comportamento mais passivo é tido como o “normal”. Qualquer comportamento empoderado ou que fuja do esperado é muitas vezes interpretado como arrogância e incomoda. Eu amo assistir pessoas… — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) January 26, 2024

Internautas também reprovaram as atitudes da dupla nas redes sociais. “Puro suco de racismo. Que cheiro tem Davi?”, disparou uma pessoa. “São tantas colocações sem cabimento, sem sentido algum, destilando falsas acusações sobre o Davi e envolvendo assuntos sérios, que chega a ser vergonhoso assistir ao que está sendo disseminado”, comentou outro.

Após o brother ter sido pauta de inúmeras conversas na madrugada desta sexta-feira, 26, a equipe de Davi se pronunciou no Instagram. “Por que a presença de Davi incomoda tanto algumas pessoas?”, questionou a publicação.

Por que Yasmin e Wanessa querem que Davi troque de quarto?

A madrugada foi movimentada no BBB 24. MC Bin Laden conquistou a liderança e surpreendeu ao pré-indicar Davi, Isabelle, Wanessa Camargo e Rodriguinho ao paredão durante o Na Mira do Líder. O cantor aproveitou a Central do Líder para assistir a um desentendimento entre Davi e Isabelle e criticou o motorista de aplicativo.

Bin Laden, Lucas e Luigi viram essa conversa de Davi e Isabelle e pronto já deduziram que ele está ORPIMINDO ELA, ela já descobriu a verdadeira face dele, etc… É inacreditável como essas pessoas são burras. #BBB24 pic.twitter.com/0kiEycrQWJ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 26, 2024

Yasmin Brunet e Wanessa também se incomodaram com Davi durante a noite e demonstraram vontade de que o brother deixasse o quarto magia. Mais tarde, a cantora resolveu ela mesma trocar de cômodo.

Wanessa usou a madrugada para reformular a divisão de quartos e expressou desejo de formar um cômodo composto apenas por mulheres. Ela e Yasmin, então, mostraram que querem que Davi deixe o quarto magia.

Yasmin defendeu a ideia diversas vezes durante a noite e chegou a declarar que estava “dormindo com o inimigo”. Wanessa cogitou mudar de quarto e dormir no chão, mas foi repreendida pela amiga “Vamos ficar lá, vamos tirar ele de lá. A gente não vai largar nossa cama por causa dele”, disse.

Wanessa troca de quarto

O debate se estendeu até os outros brothers e Marcus se posicionou a favor de Davi. “Acho um pouco delicado esse negócio de fazer o menino se sentir como se estivesse na casa dos outros Ele está aí e é tão participante quanto todo mundo”, afirmou.

O motorista de aplicativo chegou a cogitar trocar de cômodo, mas logo mudou de ideia. “O clima não é agradável”, declarou ele sobre o quarto gnomo. Ao final, Wanessa resolveu mudar de quarto.

