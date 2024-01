BBB24: Web critica Davi por lavar frango em pia e deixa cair no ralo; assista

Em seu primeiro dia no VIP, Davi decidiu nesta sexta-feira, 19, passar na frente e preparar a alimentação para os colegas de confinamento. No entanto, uma atitude peculiar no preparo da comida causou reação nas redes sociais. É que o motorista de aplicativo decidiu lavar o frango na pia e até deixou o alimento cair no ralo.

Quem acompanhou a casa ao vivo se deparou com a cena inusitada, que imediatamente viralizou nas redes sociais. As imagens mostram Davi cortando os pedaços da carne com cuidado e os posicionando na cuba da pia para serem lavados com vinagre. Um dos cortes do frango acaba caindo dentro do ralo, o que gerou revolta e preocupação entre os telespectadores.

No Twitter, o público do programa expressou indignação e alertou sobre os perigos de contaminação. Lavar o frango na pia é uma prática bastante comum, mas não recomendada pelos especialistas em segurança alimentar. Isso porque, ao lavar a carne, partículas de bactérias presentes podem se espalhar pela pia e utensílios, aumentando o risco de intoxicação alimentar.

Chega a ser ridículo. Tudo que o Davi faz o povo arruma um jeito de criar polêmica. A pia tá limpa, o frango vai pro fogo… só quem não cozinha em casa fica arrumando problema pra uma situação dessa. Vocês comem coisa pior na rua. pic.twitter.com/CheNwAWq4Q — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) January 19, 2024

Comeriam o frango do Davi temperado com ralo de pia? #BBB24 pic.twitter.com/fasrcY3fnc — PEDRAO (@Itspedrito) January 19, 2024

Davi é criticado por lavar o frango dentro da pia. Como é feito aí na sua casa?

pic.twitter.com/ds0H3jXI38 — POINT POP (@Point__Pop) January 19, 2024

vcs com o barry keoghan lambendo porra de ralo: 🤤🤤🔥🔥

vcs com o davi lavando frango numa pia limpinha: 🤢🤢🤮🤮 pic.twitter.com/34Hu1Ob8sW — su (@supontos) January 19, 2024