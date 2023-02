Big Fone do BBB23 vai tocar neste sábado; saiba que horas e a consequência

Redação AM POST*

O temido Big Fone vai tocar na noite deste sábado (4) no BBB 23, no final do programa ao vivo. A dinâmica chega para agitar o jogo logo na terceira semana do reality.

Quem atender ao Big Fone, indicará dois participantes ao Paredão. No domingo 5/2, Paula, que comprou o Poder Curinga, salvará um dos indicados à berlinda pelo Big Fone.