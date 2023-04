Cezar Black anuncia quem vai imunizar no próximo paredão do BBB 23

Redação AM POST

Neste domingo, 9, Cézar Black, o Anjo da semana, decidiu quem vai imunizar no próximo paredão do BBB 23. O baiano, que não sabe que seu poder é autoimune, decidiu salvar Sarah Aline.

Cézar comunicou sua decisão durante o Almoço do anjo e recebeu opiniões de Fred Nicácio e da própria sister.

“Eu rezei muito pra poder fazer uma jogada que mude tudo, e eu acho que consegui [ao ganhar o Anjo]. Entrando no quarto delas [Deserto] e imunizando a Sarinha, que eu acho que elas vão querer colocar [no Paredão]… Eu quebro o jogo delas. Eu não jogo mais no Fundo do Mar, porém vocês dois [Fred e Sarah] são as únicas pessoas que importam na casa pra mim hoje. Eu quero me beneficiar mas também quero proteger vocês de alguma forma”, disse o brother durante conversa.

Sarah aconselhou Black a tomar decisões que sejam favoráveis a ele e afirmou que já teve medo do paredão, mas que acha que já provou o que tinha que provar durante o jogo.