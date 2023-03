Cezar repassa informação sobre Ricardo Alface para Domitila e Fred: ‘jogo duplo’

Redação AM POST*

Cezar Black teve uma conversa a sós com Fred Nicácio e Domitila Barros na academia do BBB23 nesta terça-feira (28) e contou detalhes da conversa que teve mais cedo com as sisters do Quarto Deserto sobre Ricardo Alface. Os dois brigaram novamente ontem (27) após o jogo da discórdia.

Segundo Cezar, Ricardo conversou com as sisters antes da formação do último Paredão e pediu para segurar um pouco a indicação de Domitila.

“Ele não queria colocar a Domitila… Elas estavam meio que na decisão e ele falando ‘segura ai um pouquinho’…ele meio que pediu para segurar um pouco a Domi e deu a entender que já imunizaria ela. E nessa, ele virou para a Aline e falou ‘em você em não vou votar, não’“, afirmou o enfermeiro.

Cezar ainda disse que Alface fez o mesmo com Amanda e que ela confirmou a história. Para ele, Ricardo está fazendo um jogo duplo. “Ele está costurando coisas por trás. Ele sabe do jogo de todos e fala que não joga com ninguém”, disse Black.