Em reta final, BBB 23 faz votação para fechar um dos quartos

Redação AM POST

Nesta segunda-feira, 10, o diretor do BBB 23, Boninho, abriu no Instagram e no Twitter uma nova enquete para o público decidir mais um rumo a ser tomado no programa.

O BBB 23 tentou fugir da temática de grupos, mas as tretas por quarto continuaram. Boninho, então, quer saber do público se já está ou não na hora de fechar um dos cômodos. É costume do reality show fechar as portas do menor quarto na reta final. Nesse caso, o Deserto deixaria de existir por ter menos integrantes que o Fundo do Mar.

O Big Boss abriu a enquete no final da tarde e 82,2% dos votos era para que fechasse um dos quartos. Dependendo da enquete, todos serão obrigados a ficar juntos em um só quarto.