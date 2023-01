Equipes de Bruna Griphao e aliados defendem a eliminação de Gabriel do BBB 23; confira

Redação AM POST*

A formação do segundo Paredão do BBB23 colocou Gabriel Tavares, Cézar Black e Domitila Barros frente a frente. Entretanto, o que mais chamou a atenção na web foi o posicionamento da equipe de Bruna Griphao, ex-affair do modelo e alguns aliados no jogo. Ao se manifestar sobre a disputa, os adms se declararam contra o Casa de Vidro.

“Prezando pelo jogo individual da Bruna e para protegê-la da forma que conseguimos, neste paredão nós somos fora Gabriel”, escreveu o perfil oficial da atriz, cujo relacionamento conturbado com Gabriel motivou um alerta de Tadeu Schmidt.

Da mesma forma, as equipes de Amanda, Bruno Gaga, Larissa e Tina pediram a eliminação de Gabriel. “Importantíssimo fazer com que ele (Gabriel) reveja seus atos aqui de fora, não lá dentro. Achamos isso o mínimo e temos certeza de que a Lari pensa do mesmo jeito”, escreveram os administradores da catarinense.

Prezando pelo jogo individual da Bruna e para protegê-la da forma que conseguimos, neste paredão nós somos #ForaGabriel! Para votar, acesse: https://t.co/y4rm3jORNm#TeamGriphao #BBB23 pic.twitter.com/vCrWVZ3BOx — Bruna Griphao 🦉 (@BrunaGriphaoo) January 30, 2023

Bom dia, meu povo! A ADM da manhã tá na área 🤍🐙 e primeiramente #ForaGabriel

Bom dia, meu povo! A ADM da manhã tá na área 🤍🐙 e primeiramente #ForaGabriel

Segundamente, importantíssimo fazer com que ele reveja seus atos aqui de fora, não lá dentro. Achamos isso ó mínimo e temos certeza que a Lari pensa do mesmo jeito#TeamLariSantos #BBB23 — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) January 30, 2023

Amanda não enxerga tudo o que acontece lá dentro mas nós sim. E pensando nisso e no jogo dela, nosso posicionamento nesse paredão será #ForaGabriel #BBB23 #TeamAmanda — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) January 30, 2023

Bruno e Gabriel são amigos e ele sabe que Gabriel errou. Bruno pode não ter percepção da magnitude da situação, mas nós sim. Por isso, para proteger da nossa ⭐️ no jogo, assumimos o posicionamento #ForaGabriel#TeamBruno #BBB23 — Bruno Gaga ⭐️ (@brunornogueira) January 30, 2023

Torcida dos famosos

No Twitter, a hashtag #ForaGabriel figurou nos trending topics desde a noite de domingo (29) e famosos e ex-participantes do programa já se manifestaram pela saída do modelo, como Babu Santana, Gil do Vigor, Felipe Neto e Dora Figueiredo.

O Brasil pediu então vamos de #ForaGabriel #BBB23 — Babu Santana (@BabuSantana) January 30, 2023

HABLOU

É muito fácil jogar na conta do “não vamos falar disso pois é sobre a Bruna” Não, a Bruna é a vítima, quem foi abusivo foi ele e isso é sobre ele e sobre mostrar que isso não é aceitável, nem aqui fora nem lá dentro! Sou 300% #ForaGabriel https://t.co/kaZyf1LiEA — Dora Figueiredo ❤️‍🔥 (@dorafigueiredo) January 30, 2023

Indo estudar e não vou parar de comentar o BBB enquanto eu puder. Beijos e #ForaGabriel #FicaDomitila — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 30, 2023

A Karol sair com 99% e o Gabriel sair com menos de 80% é uma aula de como funciona a sociedade nessa porra de mundo. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) January 30, 2023