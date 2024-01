Esposa de Rodriguinho expõe mensagem de amazonense dizendo que cantor será recebido com arco e flecha em Manaus

Notícias de Manaus – Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho que está confinado no BBB24, usou as redes sociais para expor ameaças que seu marido vem recebendo. Uma delas partiu de uma amazonense que afirmou que o cantor seria recebido com arco e flecha em Manaus por ter debochado do povo e da cultura local.

De acordo com a mensagem divulgada a pessoa estaria simulando uma contratação do cantor para Manaus. “Para onde seria e data por favor?“, questionou Bruna. “Para Manaus, Amazonas“, respondeu o suposto contratante. “Vamos receber ele no aeroporto com arco e flecha, esse velho surubim molhado por falar mal da nossa gente“, completou a pessoas.

A esposa do cantor afirmou que tem recebido muito esse tipo de mensagem e vai começar a expor. “É melhor voces pararem ou vai ser pior. Falta de aviso não foi“, disse Bruna na postagem no Instagram.

Entenda o caso

Rodriguinho tem sido alvo de muitas críticas nas redes sociais após fazer comentário considerado xenofobico contra a amazonense Isabelle Nogueira.

Durante o bate-papo com os brothers, o cantor afirmou que se identificava e se parecia com ela em alguns aspectos, mas acabou fazendo uma piada de mau gosto que foi considerada xenofóbica pelos telespectadores.

Rodriguinho disparou a seguinte frase: “O que? Você gosta de Boi-Bumbá também? Ela só fala isso. Ela só canta música do boi-bumbá“. Essa declaração causou revolta entre os internautas que acompanhavam o programa. Lucas Pizane, um dos participantes presentes na conversa, rebateu o comentário de Rodriguinho, perguntando como ele poderia saber do que Isabelle fala sem nem mesmo conversar com ela. No entanto, o cantor se defendeu dizendo que era apenas o que ele via.