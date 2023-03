Fred anuncia novo “nome” após saída do BBB 23

Redação AM POST

Após passagem pelo BBB23, o youtuber Fred decidiu que vai mudar seu nome artístico. Conhecido como Fred Desimpedidos, ele revelou, por meio de uma caixa de perguntas nos stories do Instagram, que adotará o nome Fred Bruno, junção de seu nome verdadeiro com o apelido. Ele afirma que seu tempo no programa foi importante para a decisão.

“Sempre procurei um sobrenome. E lá, fazendo uma reflexão e autoanálise, porque de fato é uma viagem dentro de você, me encontrei nessa questão do Bruno. O Fred só é o que é por conta de toda trajetória do Bruno, do que o Bruno batalhou”, comentou o jornalista em suas redes sociais.

“O Fred ajuda a realizar os sonhos do Bruno batalhou tanto para que fossem realizados. Ter essa junção é perfeito e acho que sonoramente é perfeito também”, acrescentou o ex-BBB, que afirmou ser chamado assim por alguns fãs que o encontram na rua após o programa.

Além disso, ele aproveitou o momento para falar o que fez após a saída do reality e afirmou que vai se aventurar no entretenimento após ficar no esporte por um tempo. “Entrar no BBB fez parte do meu plano de adicionar o entretenimento na minha carreira. Quero ser um grande apresentador”, explicou.