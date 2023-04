Fred elogia trajetória de Larissa no BBB 23: ‘Valoriza essa conquista’

Redação AM POST

Fred entra ao vivo no Bate-Papo BBB para conversar com Larissa e elogiar a trajetória da ex-sister nesta sua segunda fase no jogo. O ex-brother diz que o fato dela ter chegado ao Top 4, mesmo após ser eliminada, é algo muito grande e que ela merece valorizar essa conquista.

“Você tá bem? Tá tudo certo? Eu fiquei, obviamente, muito triste que você saiu. Queria muito que você fosse pra Final, fiz mutirão aqui do lado de fora, campanha, enfim, um monte de coisa […] Mas, infelizmente, não deu”, inicia Fred.

“Você estava em paz, assim como você estava na primeira vez, e queria dizer que eu tô muito orgulhoso de você, demais. Por tudo que você fez tanto na primeira passagem, quanto nessa segunda passagem”, completa, frisando quanto a affair foi corajosa.

“Queria deixar cravado o quanto você é corajosa, porque você veio aqui pra fora, voltou pra Casa do Reencontro, que eu apelidei de Casa do Desespero […] E você teve três dias aqui fora e mesmo assim teve coragem de voltar pra lá. Você teve acesso ao que as pessoas são capazes de falar na internet com pessoas que estão lá dentro da casa, e mesmo assim você foi lá, foi corajosa, meteu a mão no peito e chegou no Top 4 do Big Brother, você tem noção, isso é gigante”, declara.

Fred, então, diz para Larissa aproveitar esse momento: “Eu lembro o quanto a gente aspirava isso, desejava isso. E saber que você chegou no Top 4 é algo que me deixa extremamente orgulhoso, tô muito feliz. Então, curta isso, aproveita, valoriza essa conquista porque é algo que não é fácil”.

*Com informação GSHOW