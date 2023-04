Fred Nicácio é eliminado do “BBB 23” com 51,14% dos votos

Nesta terça-feira, 11, Fred Nicácio foi o 13º eliminado do BBB 23 com 51,14% dos votos. O brother disputava o paredão com Bruna Griphao e Sarah Aline, mas foi escolhido novamente pelo público para dar tchau à casa mais vigiada do Brasil e ao prêmio acumulado em mais de R$ 2 milhões.

A disputa estava acirrada entre Nicácio e Bruna, com a atriz ligeiramente à frente nas pesquisas de intenção de eliminação. No entanto, o médico e apresentador acabou levando a pior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa foi a segunda vez que o médico foi eliminado pelo público. Ele já havia deixado a casa no final de fevereiro, mas com a dinâmica da casa do reencontro, foi escolhido para retornar ao jogo ao lado de Larissa.