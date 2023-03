Fred Nicácio fica em choque ao ver vídeo de Key Alves e Gustavo: ‘Decepção’

Redação AM POST

No Bate-Papo BBB da madrugada desta quarta-feira, 1/3, Vivian Amorim e Patrícia Ramos conversam com Fred Nicácio, sétimo eliminado da edição do BBB 23.

Depois de dar sua opinião sobre o jogo de Cristian no BBB 23 e explicar uma história que contou quando estava confinado, o médico, agora, fala sobre sua relação com Key Alves e Gustavo dentro do reality.

Vivian Amorim questiona o ex-brother sobre um papo que ele teve com Larissa pouco antes de ser eliminado da casa, quando a professora de Educação Física revelou para ele que Key Alves fazia comentários sobre ele pelas costas. Na sequência, a apresentadora mostra um vídeo de uma conversa da jogadora de vôlei com Gustavo. Nos VTs, Key Alves aparece rindo quando fala de Fred Nicácio, e afirma várias vezes que o médico tentou “manipular” o grupo no qual fazia parte.

Enquanto assiste aos vídeos, Fred Nicácio faz cara de reprovação. Ao final do VT, Patrícia Ramos faz um comentário: “É mais do que nítido que a Key e o Gustavo falavam de você pelas costas, e não só de você como do seu jogo também”. No final, a apresentadora pergunta a opinião do médico sobre o que ele acabou de ver.

Fred Nicácio diz que não esperava essa atitude do casal: “Eu sentia algo diferente desde a segunda liderança, mas não esperava. Não esperava, porque como a gente está com muitas interferências de sentimentos, de sensações, a gente fica pensando muitas coisas, mas eu quis ignorar isso. A minha intuição me dizia alguma coisa mas eu não tinha provas, não tinha fatos. Então eu não conseguia afirmar nada, eu preferi silenciar isso. Mas decepção não mata, ensina a viver”, afirma.

O ex-brother continua, e também faz um alerta: “Então mais uma vez, vocês estão vendo pessoas sendo traíras pelas costas”. “Decepcionado, e agora eu entendo porque o Gustavo saiu e não eu”, finaliza ele.

Dr. Fred sobre Key e Gustavo: "Decepção não mata, ensina viver!"

