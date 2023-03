Globo preparou esquema especial para intercambista do BBB23, Dania Méndez não não receber informações externas

Redação AM POST*

A modelo e digital influencer, Dania Mendez, do reality La Casa de Los Famosos 3, entrou na tarde desta quarta-feira, 15/3 na casa mais vigiada do Brasil, do BBB23. Ela passou por um esquema que a impede de receber informações externas do seu jogo na edição mexicana do reality show de confinamento.

Dania Mendez e Key Alves foram as escolhidas para o intercâmbio entre o BBB 23 e “La Casa de Los Famosos 3”. Diferentemente de Key que já foi eliminada do “Big Brother Brasil 23”, a intercambista Dania Méndez ainda está na disputa do “La casa de los famosos”.

“Dania estará protegida e isolada de todas as informações”, disse Ronald Day, o Big Boss do “La casa de los famosos”. Na sequência, Boninho respondeu garantindo que seguirá o padrão de sempre: “Vai ser muito especial e com todo o isolamento ‘Big Brother’. Obrigado, Ronald”.

No “La casa de los famosos”, o “Big Brother” mexicano, Dania disputa o prêmio de $$200 mil dólares, o equivalente a 3 milhões e 779 mil pesos mexicanos ou cerca de R$ 1 milhão. No programa mexicano, no entanto, cada jogador ganha $100 mil dólares apenas pela sua participação.