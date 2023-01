Homem misterioso aparece dentro de confessionário do BBB23

Redação AM POST*

Um outro homem misterioso apareceu dentro do confessionário do BBB23 e intrigou os fãs do reality show nas redes sociais nesta segunda-feira (30). No dia 21/01 um outro funcionário da emissora também foi filmado no local. A imagem foi transmitida ao vivo no Globoplay.

O homem que estava de camisa preta e crachá, provavelmente a manutenção do confessionário antes do toque de despertar do brothers. A transmissão foi cortada.

O momento durou poucos minutos, mas foi o suficiente para que os fãs publicassem a foto do misterioso na internet, especulando quem poderia estar no confessionário.

Arrumando as cores e a câmera do confessionário 👀#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/MLMO9UASLH — Central #BBB23  (@CentralRedeBBB) January 30, 2023

