Isabelle Nogueira perde a paciência com Vanessa Lopes no BBB24 e vídeo viraliza na web; assista

A convivência na casa mais vigiada do Brasil nem sempre é fácil, e isso ficou evidente na tarde desta quinta-feira (18) no Big Brother Brasil 2022. Vanessa Lopes levou um chega para lá da participante Isabelle Nogueira e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Durante uma conversa hoje na cozinha, Isabelle Nogueira perdeu a paciência com a sister que tem apresentado teorias de conspiração contra ela.

“Não, nem todo mundo… a gente fica com preguiça [de conversar] mana”, disse a amazonense cotando o papo da influencer.

Vanessa Lopes, ao continuar sua argumentação, mencionou que as pessoas iriam pensar o que quisessem sobre ela, mesmo que ela compartilhasse seus traumas e experiências.

a vanessa conseguiu tirar a paciência da isabellekkkkkkkkkkkkkkkk sério da isabelle que tá sempre disposta a ouvir #bbb24

“Não, agora eu tô com preguiça, porque minha cabeça já fritou muito e aí é isso as pessoas vão continuar achando o que quiserem de mim independente do quanto eu falo meus traumas”, declarou a tiktoker.

A participante afirmou que já havia sido alvo de comentários maldosos sobre seu corpo, sugerindo que alguém teria dito que ela mostrava os seios. Isabelle, surpresa com a revelação, questionou quem teria feito essa afirmação, demonstrando irritação com a situação.

“Quem falou isso, gente? Meu Deus”, indagou a manauara.