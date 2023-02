Jogo da Discórdia tem lavação de roupa suja, troca de farpas e embate de sisters

Redação AM POST

Verdade ou consequência? Os dois! O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27/2, foi tiro, porrada e bomba! Os brothers foram convocados para a reunião de condomínio mais famosa do Brasil e tiveram que escolher uma pessoa para escutar umas verdades e receber uma consequência, que poderia ser tiro de fumaça, porrada de travesseiro ou bomba gosmenta.

Resultado: lavação de roupa suja, troca de farpas, embate entre sisters e “vitória” de consequências para Domitila Barros e Cezar. Na mira da casa, eles foram escolhidos três vezes.

A lavação de roupa suja começou com Cara de Sapato e Fred Nicácio. O médico disse que o lutador ainda não superou um assunto que repercutiu na primeira semana do programa, quando Nicácio voltou do Quarto Secreto. Os dois também mencionaram o desentendimento que aconteceu na madrugada de sábado, 25/2.

Key Alves e MC Guimê também trocaram farpas durante a dinâmica. Os dois já deixaram claro que são rivais no game e o cantor aproveitou a reunião de condomínio para confrontar a jogadora de vôlei. Guimê disse que Key Alves foi ignorante com ele após a eliminação de Gustavo. A sister pediu desculpa, mas avisou que continuará tendo embates com ele.

Aline Wirley e Domitila Barros se alfinetaram. A ex-integrante do Rouge disse que o jogo da ativista social é egoísta e que ela faz todo mundo de escada. Na sua vez de escolher o alvo, Domitila chamou Aline de recalcada e a sister teve uma crise de risos.

Outro embate marcante foi entre Larissa e Key Alves. A professora de Educação Física expôs falas de Key sobre Fred Nicácio, citou o ciúmes dela com Gustavo e criticou a postura da jogadora de vôlei durante a briga envolvendo Bruna Griphao e Ricardo.