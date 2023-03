Key Alves tem pesadelo com Larissa e Fred Nicácio: ‘Cowboy me protegia’

Redação AM POST

No Quarto Fundo do Mar, Key Alves conversa com Domitila Barros sobre um pesadelo que teve momentos antes.

A jogadora de vôlei deixou a Festa da Líder Bruna Griphao mais cedo, e estava dormindo enquanto Sarah Aline e Marvvila ouviam a discussão de MC Guimê e Cara de Sapato atrás da porta do quarto.

Iniciando o papo, Key diz que sonhou com os brothers do BBB 23 dentro do reality, mas em outra casa. Em seguida, ela explica o que aconteceu em sem pesadelo.

“A Larissa vinha pra cima de mim e o Cowboy me protegia. E o Fred falava ‘Você tá errada mano, você tá errada’ pra ela, e ela louca”, conta a atleta.

Key Alves diz que Fred Nicácio, eliminado no último Paredão, também apareceu em seu sonho. “E aí veio o Fredão, só que ele tava com uma máscara, meio que não dava pra ver ele, e ele ficava assim: ‘Eu avisei, eu avisei”, ela comenta.

Em seguida, Key diz acreditar que seu subconsciente associou com a discussão que acontecia na casa do BBB 23 naquele momento, já que ela começou a ouvir a voz de MC Guimê. “A treta era do Guimê com mais alguém, no meu sonho. Aí eu abri o olho e vi a Sarah e a Marvvila lá”, conclui.

