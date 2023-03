Madrugada no BBB23 tem papo sobre quarto do sexo, espelho no teto e brinquedos eróticos.

Redação AM POST

Papos quentes na madrugada do BBB 23. Na área externa da casa, Bruna Griphao, Fred, Gabriel Santana e Marvvila conversam sobre as suas preferências na hora do sexo, além de compartilharem histórias curiosas que viveram fora do reality.

A conversa começa após Marvvila cantar “Intenção”, de Marília Mendonça, e Fred afirmar que a canção é “para fazer amorzinho”. Em seguida, os brothers contam quais músicas gostam de ouvir quando o clima esquenta. Bruna Griphao menciona uma versão especial de “Crazy In Love”, de Beyoncé, mas Fred confessa que prefere transar sem música.

Já Gabriel Santana diz que pensa mais na ambientação e nas luzes. O papo, então, muda para o assunto sexo no escuro. “Uma amiga minha falou pra mim, tenta transar totalmente no escuro. É maior vibe. Tenta, é uma experiência”, Bruna dispara.

A atriz continua o papo, e pergunta se os brothers compram brinquedos eróticos e fantasias. Bruna conta que gosta de usar lingeries na hora do sexo, mas Marvvila diz que não gosta. “Porque caraca, [a pessoa] quer tirar logo. Calma, deixa eu performar!”, explica a cantora.

Marvvila ainda compartilha um desejo com os colegas de confinamento: ter um espelho no teto do quarto. Fred brinca com a cantora e afirma que, quem entrar no cômodo, já vai saber o que ela quer. “Se eu for muito rica, eu vou ter um quarto do sexo, real. Várias coisas maneiras”, Bruna Griphao dispara.

Fred conta que já visitou um quarto do sexo na casa de um amigo, durante uma festa. O influencer descreve o lugar: “O quarto inteiro de couro, num vermelho mais pro vinho mesmo. [Tinha] tudo, velho. Uma maleta de bagulho que girava, rodava, creme”, comenta.

Curiosos, os brothers perguntam se o jornalista usou o quarto. Ele afirma que sim, mas explica que apesar de várias pessoas estarem presentes na festa, ele só se envolveu com uma. “Foi legal, foi uma experiência bem legal”, conta.

Bruna Griphao também compartilha uma história curiosa. “Eu comprei um bullet, que é um vibrador pequenininho. Eu acho que nunca nem cheguei a usar, eu perdi em casa”, a atriz inicia.

Ela explica que recebeu uma pessoa em casa, para realizar um serviço, e foi surpreendida. “Eu tô no quarto, vem ele: ‘Bruna, achei isso aqui no sofá, botei aqui em cima’. Aí tá o vibrador, acho que ele não se ligou no que era”, conta, aos risos.

Bruna diz para os brothers que tem uma caixa onde guarda seus brinquedos eróticos, e não se importa em contar suas histórias sobre sexo. Ao fim do papo, a atriz faz um apelo: “Mulheres, usem! Se conheçam, é importante. Que tabu com mulheres. (…) Vai se conhecer, pra você entender o que você gosta”, ela dispara.