MC Guimê e Cara de Sapato são indiciados por importunação sexual no BBB 23

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu nesta quinta-feira, 26, o inquérito que investigava MC Guimê e Cara de Sapato pelo crime de importunação sexual durante o BBB 23 e indicou a dupla pelo crime. O cantor e o lutador teriam abusado da mexicana Dania Mendez durante uma festa dentro da casa, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade, onde os três estavam confinados.

Durante a festa do líder, Guimê passou a mão no corpo de Dania Mendez, a mexicana que entrou na casa para um intercâmbio, sem o consentimento dela. Cara de Sapato deu um beijo e fez contatos físicos forçados em Dania. Ambos foram eliminados do programa por conta do fato.

A defesa de Cara de Sapato afirma que discorda frontalmente do entendimento da delegada. “Embora o crime de importunação sexual independa de iniciativa da vítima, o Estado e a lei penal não podem desprezar a manifestação clara, lúcida e espontânea da vítima no sentido de que, no seu juízo íntimo, não houve importunação, constrangimento ou desrespeito”, disse Ricardo Sidi, advogado do lutador.

A delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, enviou o relatório ao Ministério Público do Estado (MPRJ), que foi recebido nesta quarta-feira, 26. Agora, caberá a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da Área Oeste denunciar ou não a dupla. O caso está sob sigilo.