MC Guimê e Cara de Sapato são intimados a depor em investigação sobre importunação sexual no BBB23

Redação AM POST*

O cantor MC Guimê, e o lutador conhecido como Cara de Sapato, foram intimados nesta sexta-feira (17) pela Polícia Civil do Rio para prestarem depoimento em um inquérito que os investiga pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, do reality La Casa de Los Famosos, durante a Festa do Líder no BBB23. Eles serão ouvidos nos próximos dias.

De acordo com o delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) de Jacarepaguá, as imagens do programa estão sendo analisadas.

“A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou inquérito para apurar o crime de importunação sexual. Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos”, diz a Polícia Civil em nota.

O crime de importunação sexual está previsto no artigo 215-A da Lei nº 13.718, que versa sobre “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. A pena para o crime pode chegar a cinco anos de reclusão.

Expulsão

MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB23 na noite desta quinta-feira (16). No programa ao vivo, a edição exibiu as cenas de importunação sexual. Em seguida, Tadeu Schmidt pontuou providências precisavam ser tomadas perante os “acontecimentos sérios acontecidos na casa”.

A edição do La Casa de Los Famosos também mostrou uma conversa que Dania Mendez teve no Confessionário avaliando o que aconteceu na festa. Na ocasião, a participante do intercâmbio avaliou que todos tinham bebido demais e não tinha se sentido desrespeitada pelos colegas do BBB.

