Nizan é o quarto eliminado do BBB 24

A noite de eliminação no Big Brother Brasil 2024 trouxe mais uma reviravolta para a casa mais vigiada do país. Com 17,14% dos votos, Nizam se tornou o quarto participante a deixar o programa, em uma trajetória marcada por polêmicas e controvérsias.

O brother enfrentou um paredão acirrado contra Raquele e Giovanna Pitel. Durante a semana, a votação teve idas e vindas, mantendo os espectadores ansiosos para saber quem seria o próximo eliminado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A passagem de Nizam pelo reality show foi marcada por momentos intensos, especialmente envolvendo comentários considerados machistas contra Yasmin Brunet. Além disso, o participante esteve no centro de polêmicas relacionadas a informações inverídicas sobre Wanessa Lopes, o que culminou na saída da participante do programa.