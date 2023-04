No Bate-Papo BBB, Larissa manda recado para Key Alves

Redação AM POST

Décima oitava eliminada do BBB 23, Larissa participou do Bate-Papo BBB na noite do último domingo, 23/4. Na conversa com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, a professora de Educação Física comentou sobre a discussão que teve com Key Alves na Casa do Reencontro. E, ao saber do fim do relacionamento entre a jogadora de vôlei e Gustavo, a agora ex-sister mandou um recado.

“Viu, Key? A gente podia ter sido amigas! Brigar por macho dá nisso. Brigar por ciúmes dá nisso!”, disse Larissa.

Durante a primeira passagem de Larissa na casa mais vigiada do Brasil, Key Alves disse que a professora de Educação Física dava em cima de Gustavo, com quem a jogadora de vôlei teve um relacionamento no BBB 23. Oitava eliminada do reality, Key chegou a admitir, no Bate-Papo BBB, que as falas sobre Larissa foram “pesadas”.

*Com informação GSHOW