No BBB 23, Ricardo e Fred Nicácio se estranham após acordo de brother em Prova do Líder

Na sala da casa do BBB 23, Ricardo chama Fred Nicácio para conversar sobre o acordo que propôs a Cezar durante a Prova do Líder de Resistência Ton na madrugada anterior, 31/3. O biomédico diz que abriria mão de votar no enfermeiro se vencesse, caso o baiano ficasse até em terceiro lugar na dinâmica. No entanto, o médico retruca e diz que não entendeu dessa forma, e os dois não chegam a um entendimento.

“Você me falou: ‘Se o Black ficar em segundo lugar, eu não voto nele”, diz o médico. O biomédico concorda e lembra momentos durante a Prova do Líder em que o enfermeiro não estava tão bem, já ele seguia firme para disputar a liderança contra Aline Wirley.

“‘Ele fala que vai aguentar. Mas ele fala que não vai sair, porque, se sair, eu voto nele. Eu falei para aguentar e digo: ‘Se você ficar em segundo, eu não voto em você’, porque estava muito mais forte que ele. Eu verbalizo isso pra ele”, diz, e acrescenta: “Quando ele sai, eu falo: ‘Você ganhou meu respeito'”.

Depois, o biomédico conta que, no Quarto Fundo do Mar, após deixar a Prova do Líder, ele relatou que não votaria nele mesmo o baiano ficando em terceiro lugar. “Por mais que os erros que você comete, comigo e entre outras coisas, eu vejo que você erra tentando acertar”, conta Ricardo, repetindo as palavras que teria dito para Cezar.

No entanto, o médico não concorda e explica: “Mas você falou agora há pouco comigo aqui, estava eu e Sarah, que você votaria nele”, rebate Fred Nicácio. “Não, imagina”, diz o biomédico. “Você falou aqui, Facinho”, declara o médico. “Não falei”, ressalta Ricardo, que continua: “Que o público me tire se eu falei isso”.

Então, o médico declara: “Mas você não falou sobre terceiro lugar”. “Você interpretou errado”, afirma Ricardo. Depois, o biomédico chama Sarah Aline e Domitila Barros, que estavam próximas dos brothers, para afirmar, se em algum momento, Ricardo havia falado sobre “terceiro lugar”. As sisters dizem não ter entendido também da forma como o biomédico queria dizer.