Novo Líder, Ricardo fala da sua indicação ao Paredão do BBB 23: ‘Chegou o momento’

No Quarto do Líder, Ricardo conversa com Domitila Barros e Sarah Aline sobre seu alvo no próximo Paredão do BBB 23. O novo Líder da semana afirma que não pode voltar atrás, já que declarou que indicaria o brother para a berlinda.

“Pra mim, seria um Paredão bom o Black [Cezar] e Amanda”, afirma o biomédico. “Não vou lhe influenciar, tenho três argumentos”, diz Domitila. “Mas, desculpa, sendo sincero. Você não vai conseguir, você pode vir com argumentos melhores do mundo. Porque palavra que vai não tem como voltar”, destaca o brother.

“É isso. Se eu digo que torço por você e coloco você numa posição de ser incoerente, não combina comigo”, diz Domitila. “E falei: ‘vou te colocar no Paredão’. Chegou o momento de honrar”, declara o brother. “Não foi uma vez, e pediu desculpa, desculpou e tentou. […] Fica difícil. É aquele tipo de coisa que você falou pra mim no Almoço do Anjo: ‘Me ajuda a te ajudar'”, explana Domitila Barros.

Então, o biomédico concorda e diz que o brother teria sido “inteligente” quando ele foi para o Quarto Fundo do Mar, porque, naquela ocasião, o enfermeiro poderia ter se aliado a ele. “Foi o que falei pra Sarah. Se o Black fosse inteligente, no dia que mudei para cá pro quarto, ele tinha feito fechamento comigo. Tinha ficado comigo e não tinha explanado meu jogo em nenhum momento”, afirma.