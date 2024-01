Pais de Vanessa Lopes se pronunciam após internautas questionarem sanidade da jovem no BBB 24; assista

Os pais da tiktoker Vanessa Lopes, participante do Big Brother Brasil 24, decidiram se pronunciar nas redes sociais em resposta a comentários sobre as atitudes da filha dentro da casa mais vigiada do Brasil. Segundo eles, não há motivo para preocupação em relação ao comportamento de Vanessa no programa.

Alisson Ramalho, pai de Vanessa, enfatizou que o programa possui um cuidado especial com a integridade dos participantes, incluindo acompanhamento terapêutico e psicológico. Ele ressaltou que, se necessário, a produção intervém em situações extremas. “Estamos sempre em contato com a produção”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mãe da tiktoker também se manifestou por meio de vídeos nos stories, defendendo a autenticidade da filha. Ela destacou que Vanessa está imersa no jogo e expressando suas teorias sobre os demais participantes, o que é característico do ambiente do Big Brother Brasil. A mãe concluiu sua declaração com um recado claro para quem expressa preocupações: “Quem está preocupado com ela pode ir cuidar de sua vida”.

Entretanto, o story da mãe de Vanessa com a declaração foi posteriormente removido da rede social, sem explicação sobre a exclusão.

A última madrugada no programa foi marcada por momentos de introspecção e teorias de conspiração por parte de Vanessa. Durante a festa, ela se isolou no quarto, comparando-se à protagonista do filme Jogos Vorazes. Em suas divagações, expressou desconfianças em relação a aliados, chegando a mencionar o desejo de disputar o Paredão com MC Bin Laden. A participante também levantou suspeitas de que alguns colegas seriam atores contratados pela produção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A confusão atingiu seu ápice quando Vanessa relacionou sua participação no programa ao livro 1984, de George Orwell, confundindo as datas e alegando que a obra era inspirada no reality, quando, na verdade, o livro foi escrito décadas antes da criação do Big Brother Brasil.

O comportamento peculiar de Vanessa gerou reações divergentes nas redes sociais, com alguns internautas comparando suas atitudes a uma personagem de novela interpretada por Letícia Colin, enquanto outros expressaram preocupação com sua saúde mental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quase cometi o erro de OPINAR sobre o video do pai da Vanessa Lopes. Mas irei ficar QUIETA #BBB24 pic.twitter.com/DHiWG2RZtX — BBBabi (@babi) January 18, 2024 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE