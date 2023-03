‘Pode reservar 4 horas no quarto’, diz Paula sobre flerte com Alface

Redação AM POST

Paula Freitas, a quarta eliminada do BBB 23, comentou se pretende investir em uma relação com Ricardo após o programa. A ex-BBB, que recentemente mudou o visual, ainda respondeu se faria um trisal com o brother e Sarah, com quem ele está ficando no jogo.

Em entrevista ao podcast BBB Tá On de hoje, ela deixou claro o interesse em Ricardo quando ele sair da casa e negou a possibilidade de uma relação a três.

Eu falei com a Nina [irmã do Ricardo] que se o Alface disser que a Sarah foi coisa de jogo e se ele quiser beijar minha boca, no próximo dia a gente tá grudado e eu pago hotel, motel e vou pegá-lo horroresPaula

Ainda no papo, Paula descartou interesse amoroso por Cristian, eliminado no quinto Paredão, com quem tretou no jogo.

“Loirão não faz o meu estilo, eu gosto de homem preto, gosto de um negão. O Cristian não faz o meu estilo, nem um pouco”, afirmou.

Interesse em Ricardo e affair com Sarah

Paula já falou do interesse em Ricardo assim que saiu do programa. Para Quem, ela disse que está esperando o brother sair da casa para terem uma nova chance no romance que não rolou lá dentro.

“Quero que ele seja finalista, mas se ele sair pode reservar 4 horas no quarto que é só eu e Alface”.

Ela também comentou, em entrevista ao Gshow, sobre o beijo entre Ricardo e Sarah no última Festa do Líder.

Eu e o Alface [Ricardo], a gente não tinha nenhum tipo de relacionamento, a gente não falou assim ‘me espera’, ‘lá fora a gente se encontra’, a gente não falou nada disso. (…) Inclusive deve ter sido maravilhoso [o beijo]