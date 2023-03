Polícia Civil instaura inquérito para apurar importunação sexual de MC Guimê e Sapato contra Dania Mendez no BBB23

Redação AM POST*

Nesta quinta-feira (16), a Polícia Civil do Rio instaurou um inquérito para investigar o cantor MC Guimê, e o lutador Antônio Barbosa Júnior, conhecido como Cara de Sapato, pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez durante uma festa no BBB23.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que MC Guimê apalpa as nádegas de Dania e que Cara de Sapato tenta restringir os movimentos da estrangeira para beijá-la. As imagens do programa estão sendo analisadas pela PC.

É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil #BBB23 pic.twitter.com/lLB9Z9DrCL — Alexandre Rodriguez  (@lexandrez) March 16, 2023

“A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou inquérito para apurar o crime de importunação sexual. Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos”, diz a Polícia Civil em nota.

Nas redes sociais, internautas pedem a expulsão de MC Guimê e de Sapato do reality show.

Dania Mendez e Key Alves foram as escolhidas para o intercâmbio entre o BBB 23 e “La Casa de Los Famosos 3”. Diferentemente de Key que já foi eliminada do “Big Brother Brasil 23”, a intercambista Dania Méndez ainda está na disputa do “La casa de los famosos”.

No “La casa de los famosos”, o “Big Brother” mexicano, Dania disputa o prêmio de $$200 mil dólares, o equivalente a 3 milhões e 779 mil pesos mexicanos ou cerca de R$ 1 milhão. No programa mexicano, no entanto, cada jogador ganha $100 mil dólares apenas pela sua participação.