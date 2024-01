Quinto paredão do BBB 24 é formado por Alane, Giovanna Pitel, Marcus, Vinicius e Luigi

A tensão aumenta no Big Brother Brasil 24 com a formação do quinto paredão, colocando Alane, Giovanna Pitel, Marcus, Vinicius e Luigi em uma disputa acirrada. A eliminação está marcada para a próxima terça-feira (23), e a expectativa é alta para descobrir quem deixará a casa mais vigiada do Brasil.

A votação oficial, que é a responsável por decidir os rumos do jogo, acontece no site do reality, em gshow.com/bbb. A enquete realizada pelo EXTRA, por sua vez, proporciona aos espectadores a oportunidade de expressar suas preferências, mas sem influenciar diretamente o andamento do programa.

Ainda não se sabe quais estratégias serão adotadas pelos participantes emparedados para conquistar a permanência no jogo, mas é certo que a tensão e as reviravoltas são ingredientes garantidos nesse processo de escolha do público.