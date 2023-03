Ricardo justifica ter dado ‘insuportável’ para brother no Jogo da Discórdia: ‘Atormenta a casa inteira’

Depois de Bruna Griphao gritar com Ricardo, o brother entra no Quarto Fundo do Mar do BBB 23 e reclama das atitudes de Cara de Sapato. O biomédico explica por que insistiu em dar “insuportável” para o lutador durante o Jogo da Discórdia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele conta que Cara de Sapato estava no banheiro após a dinâmica, insistindo em saber de Domitila Barros se ela concordava com a acusação do grupo.

“Ele fica perguntando para todo mundo. O cara só recebe coração. O dia que ele recebe mala, ele atormenta a casa inteira. Isso, para mim, é insuportável. Ele briga também. Eu sou chato, ele é chato, insuportável também”.

Ricardo: "Eu sou chato e eu também te chato da mesma forma" #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/ddXKDSpafU CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2023