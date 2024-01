Rodriguinho é detonado após fala machista contra Isabelle no BBB24: ‘Golpe de xereca’

A casa do Big Brother Brasil 24 tem sido palco de diversas discussões e polêmicas, e uma delas envolve diretamente Rodriguinho e Isabelle Nogueira. O cantor fez uma acusação de manipulação por parte da manauara em relação a Vinicius Rodrigues, despertando debates sobre machismo e misoginia dentro do programa.

Em uma conversa na academia, Rodriguinho, Mc Bin Laden, Vinicius, Juninho e Luigi fizeram comentários depreciativos sobre Isabelle. O pagodeiro afirmou que a participante estaria tentando dar um “golpe de xereca” em Vinicius, insinuando que ela estaria utilizando seus sentimentos para manipulá-lo no jogo. Essa insinuação surgiu após a formação do último paredão, onde Vinicius demonstrou interesse por Isabelle.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os participantes, durante a conversa, fizeram comentários machistas e sexistas sobre a participante. Mc Bin Laden afirmou que Isabelle era a única pessoa que parecia estar escondendo suas estratégias de jogo. Juninho concordou, dizendo que “muita coisa a gente não sabe qual é a dela”. Vinicius, por sua vez, afirmou que iria “entrar no emocional” de Isabelle.

Rodriguinho alertou Vinicius para se precaver contra um eventual “golpe de xereca” vindo de Isabelle. Os comentários geraram risadas por parte de Lucas Luigi e Juninho.

Rodriguinho e Juninho falando pro Vinicius tomar cuidado pra não tomar um golpe de xereca da Isabelle pic.twitter.com/m3M8qNRA78 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 22, 2024

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante papo na academia, de maneira desrespeitosa, alguns brothers disseram que Matteus está sendo usado por Anny. “Ele joga com a x*reca mandando, né?! X*reca mandou, e ele vai!”, disse Luigi. “Tô achando ele com cara de bunda”, completa Rodriguinho. + pic.twitter.com/vHQEsXbwVW CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Matteus Amaral 🧉 (@BahMatteuss) January 22, 2024

A atitude dos participantes gerou repercussão negativa nas redes sociais e levou a equipe de Isabelle a acusar Rodriguinho, Vinicius Rodrigues, Lucas Luigi, Juninho e Mc Bin Laden de agirem com preconceito. A cantora Gretchen, também se pronunciou repudiando os comentários machistas e sexistas feitos no programa.

“Meu povo do Norte, mulheres do Brasil, olha isso. Golpe de x*reca, pelo amor. Esses projetos de homens têm que sair nos paredões. Que nojo”, disse a rainha do rebolado.