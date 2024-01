Rodriguinho vai desistir do BBB 24? Cantor brinca e levanta suspeitas

O cantor Rodriguinho levantou suspeitas na web de uma possível desistência do BBB 24. Em diversas situações, ele falou que não está mais aguentando participar do programa.

Com os participantes, o artista disse que não sabia se aguentaria os três meses de confinamento. “Eu não sei se aguento [até o final do programa]. Sinceramente”, falou.

Com Wanessa Camargo, Rodriguinho também desabafou. “Se eu me irritar, eu vou me irritar. Eu não estou nem aí para nada (sic). Tudo fica muito grande aqui dentro, não aguento. Minha paciência já foi para a casa do c****”, falou ele.

Tem um botão de desistência na sala da casa para os participantes que querem deixar o programa. Nesta terça-feira, 16, Rodriguinho brincou que queria apertar o botão e deixar o reality.

Os usuários da web, então, começaram a desconfiar de uma possível desistência do brother. “Eu sinto que tem grandes chances do Rodriguinho desistir do programa!”, falou uma pessoa no X.

“Anotem que ele ainda vai desistir do bbb pra querer sair com bonzão”, disse outra. “Eu tô vendo o Rodriguinho desistir do BBB, ontem ele ficou chocado com o ‘1 ovo por dia'”, opinou uma terceira.

