Saiba que horas o Big Fone vai tocar nesta quinta-feira no BBB23

Redação AM POST*

O Big Fone vai tocar nesta desta quinta-feira, 23/2, no BBB23. Quem atender vai ganhar o Poder Supremo e, com isso, poderá trocar qualquer pessoa que estiver no Paredão, inclusive o indicado pelo Líder.

E que horas o telefone da casa mais vigiada do Brasil vai tocar? O AM POST te conta: às 18h30 de hoje.

À noite, os brothers vão participar de uma Prova do Líder ao vivo e, logo depois, haverá a formação de um Paredão relâmpago com Eliminação no sábado, 25/2. Tudo isso faz parte da semana turbo do BBB 23.

Esta é a terceira vez que o telefone toca na temporada. Tina foi a primeira a atender e pôde indicar Gabriel Santana e Domitila Barros ao Paredão.

No sábado, 25/2, o Big Fone tocará mais uma vez durante o programa ao vivo. Quem atender ficará imune e terá direito de indicar alguém para o novo Paredão que será formado no domingo, 26/2.