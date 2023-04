“Seria bem mais cuidadoso”, diz Gustavo sobre término com Key Alves após BBB 23

Redação AM POST

Nesta segunda-feira, 24, Gustavo desabafou sobre o término conturbado com Key Alves após a saída do casal do BBB23. O fazendeiro revelou que se arrepende de como conduziu a situação e disse que teria protegido mais a atleta.

“Eu saí do BBB totalmente sem noção de nada. Não tinha ideia do tamanho das torcidas, do amor gigante deles. Não imaginava que eu pudesse causar dor pra eles, sabe? Nunca tive essa intenção. Eu teria tido bem mais cuidadoso no término com a Key. Teria a protegido mais e tentaria, com certeza, amenizar os conflitos”, lamentou o ex-BBB em entrevista ao Gshow.

O ex-casal vai se reencontrar na final do BBB23 que acontece nesta terça-feira, 25. Aline, Amanda e Bruna concorrem ao prêmio de R$ 2 milhões.