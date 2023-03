Veja vídeo: Cara de Sapato assume iniciativa em beijar Dania: ‘Não ganhei, eu roubei’

Redação AM POST

Na cozinha do BBB 23, enquanto preparava o jantar do VIP, Cara de Sapato assumiu ter roubado um beijo de Dania, na noite passada. No momento, a câmera focava em Amanda no fogão da Xepa, e foi possível ouvir Fred dizendo que Sapato “é campeão de jiu jitsu” e em seguida que ele “ganhou”.

“Ganhou?”, questionou Dania.

“Un besito”, respondeu Fred.

Cara de Sapato, então, completou: “Não ganhei, eu roubei.”

‘Tentei beijar’

Mais cedo, em outro diálogo, o lutador admitiu que tentou beijar a influenciadora, mas ela negou. Dania confirmou ter negado, disse que era seu “primeiro dia”, e que o uísque deixou Sapato “mais valente”.

Fred: Vocês deram um beijinho ontem…

Dania: Ele, ele beijou.

Sapato: Então beijei sozinho?

Dania: Você veio [simula beijo] e eu, “ei, ei, e o café?”

Fred: Mas o café veio hoje.

Dania: Sim, fiz uns ovinhos e sanduíche.

Fred: Então você só mudou a hora.

Sapato: Eu tentei beijar e ela… [desvia o rosto]

Dania: “Opa! Primeiro dia!”… Mas foi o uísque que te deixou corajoso.

Sapato: Tua culpa.

Dania: Nãooo… Era seu aniversário.

Durante a Festa do Líder de ontem, no BBB 23 (Globo), Cara de Sapato e MC Guimê importunaram sexualmente Dania Mendez em diferentes situações no evento.

O que aconteceu? O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da mexicana algumas vezes, mesmo sem o seu consentimento. Já Sapato forçou um beijo em Dania e avançou sobre ela na cama do Quarto Fundo do Mar. A produção do BBB chegou a chamar sua atenção.

MC Guimê importunou Bruna Griphao ao apalpar seu bumbum na pista de dança. Depois, já no fim da festa, o músico tentou levar a atriz para o Quarto do Líder, mas ela negou ficar sozinha com ele.

