Veja vídeo: Fogos na pista queimam cabelo de Domitila durante festa do BBB23

Redação AM POST

Durante a Festa do Líder de Aline Wirley no BBB 23 desta quarta-feira,5, Domitila Barros teve as pontas do cabelo queimadas pelos fogos cenográficos na pista de dança. A própria modelo comentou o ocorrido em um papo com Ricardo Alface e Fred Nicácio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Queimei meu cabelo, velho”, disse Domitila ao sentir o cheiro de queimado.

“Mas foi um pouquinho só?”, questionou Alface, ao que a modelo assentiu.

No último sábado, na festa para o Top 10 da edição, Domitila já havia levado um susto com os fogos na pista. Na ocasião, o fogo quase pegou em seu cabelo antes dela se esquivar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o vídeo

E a saga dos foguetes cenográficos inimigos da Domi continua: hoje ela queimou um pouco o cabelo! 🤣 #BBB23 pic.twitter.com/StXNn2dnL1 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) April 6, 2023