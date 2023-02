Veja vídeo: Key Alvez diz ter visto assassinato do lutador Leandro Lo; amigos da vítima pedem testemunho

O participante do BBB 23 Antônio Cara de Sapato Jr. teve uma crise de choro na tarde deste sábado (4) após descobrir, durante papo com brothers, que a sister Key Alves presenciou o assassinato do campeão de jiu-jitsu Leandro Lo. O brother era um dos amigos do lutador, que foi morto em agosto do ano passado após se envolver em uma briga em um show do grupo Pixote, ocorrido em São Paulo.

A conversa iniciou no quarto Fundo do Mar, quando Key Alves contou a Cara de Sapato, Cristian e Domitila que já viu uma pessoa praticamente morrendo em sua frente, mas não deu detalhes sobre o ocorrido. Na sequência o lutador relacionou este assunto ao episódio da morte de seu amigo.

— Perdi um amigo agora, pô, o Leandro Lo. Ele era lutador. O cara foi tirar com ele, teve uma confusão na festa — contou o brother.

O papo prosseguiu na sala. Foi então, que a jogadora de vôlei contou que estava presente no mesmo show em que Leandro Lo estava quando foi assassinado.

— Foi na minha frente, eu vi tudo — disse, emocionada.

Chocado com o relato da sister, Cara de Sapato teve uma crise de choro. Em seguida, Key Alves o abraçou e ele foi consolado por outros brothers que estavam na sala.

O assassinato de Leandro Lo

O campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo, foi assassinado com um tiro na cabeça em 7 de agosto do ano passado, durante um show de pagode do grupo Pixote, no Clube Sírio, em Indianópolis, zona sul da capital paulista.

Momentos antes, o atleta havia se envolvido em uma discussão e acabou imobilizando o homem com quem se desentendia. Ao afastar-se, o agressor sacou uma arma e atirou contra Leandro.

O atleta chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento no Hospital Municipal Saboya, em Jabaquara, na zona sul de São Paulo. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Com as investigações, as autoridades descobriram que o autor do disparo era o policial militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo. Em setembro do ano passado a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e, com isso, o homem se tornou réu pelo assassinato do lutador de 33 anos.

O PM se entregou à Corregedoria e está detido no presídio militar Romão Gomes.

Ícone do jiu-jitsu

Leandro Lo nasceu em 11 de maio de 1989, na zona oeste de São Paulo e iniciou no esporte com 14 anos, sob a tutela do professor Cicero Costha, no Projeto Social Lutando pelo Bem. Foi ali que alcançou a faixa preta, mas já competia antes mesmo da especialização.

O paulistano era considerado como um dos principais nomes do jiu-jitsu. No currículo, o atleta acumulava títulos de Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro e Pan-Americano. O último campeonato foi conquistado em junho de 2022. Pouco antes de morrer, ele estava em meio à preparação para outro campeonato que disputaria em 12 de setembro do ano passado, em Austin, Texas, nos Estados Unidos.

No histórico do lutador, são 268 vitórias e apenas 39 derrotas, sendo somente 10 delas por finalização. Na Copa Pódio, manteve uma invencibilidade por dois anos, entre 2011 e 2013.

Fonte: GZT