Veja vídeo: MC Guimê pede desculpas a Dania Mendez e Lexa após eliminação no BBB 23

Em um novo pronunciamento, MC Guimê pediu desculpas para Dania Mendes, Lexa e a todas as mulheres. O cantor, eliminado do BBB 23, disse estar arrependido. Guimê contou que conversou com a esposa e espera que ela o perdoe:

“Entendo a gravidade da situação. Venho aqui para me desculpar. Sinto muito por tudo que aconteceu no programa. Peço desculpas sinceras a Dania, a Lexa, a Bruna e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção. Acredito que com nossos erros a gente pode aprender, a gente pode evoluir. Estou aqui para isso. Estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho para mim. Estou muito triste com tudo que aconteceu, mas entendo completamente a intenção do programa.”

Ele continuou a postagem enaltecendo a cantora e contando um pouco sobre como foi ter a noção de tudo que aconteceu.

“Agora é um momento muito delicado para mim e para a Lexa. Eu sei que ela está sofrendo muito com tudo isso. Eu amo muito ela e estou muito magoado por ter ferido ela e a magoado. Ela nunca mereceu isso. Ela me apoiou. Eu lá de dentro já imaginava, mas quando saí da casa, eu tive a oportunidade de ver tudo o que ela fez por mim enquanto eu estava lá dentro. De fato, tudo isso que aconteceu, está me fazendo muito mal.”

MC Guimê pediu novamente desculpas e falou que ele e a mulher conversaram.

“Eu tenho fé e vou buscar renovar minhas forças. Vou acreditar sempre no dia de amanhã, melhor do que hoje, melhor do que ontem. Estou aqui para pedir de coração o meu sincero perdão a vocês que se sentiram ofendidos com a situação. Espero que a Lexa me perdoe. Tivemos uma conversa. Já conversamos e vamos dar tempo ao tempo. Deus os abençoes hoje e sempre.”

PRONUNCIAMENTO OFICIAL! pic.twitter.com/WRZBRc2FTI — MC GUIME 💎 (@mcguime) March 17, 2023

Mais cedo, Guimê gravou um vídeo lamentando o ocorrido: “Estou muito triste com tudo o que rolou desde quarta-feira na festa do BBB 23, a minha eliminação ontem também. Estou de coração partido mesmo, ainda estou processando tudo o que rolou, são muitas informações”, disse ele.

Guimê disse que tem um coração humilde e aberto para reconhecer os seus erros quando preciso.

“E sei que errei. E estou aqui também para deixar claro que essas notas que estão saindo sobre eu ter esbravejado com a produção, eu ter xingado o elenco, é uma mentira das piores. A direção sabe o carinho e respeito que tenho por todos eles, a produção, vocês puderam me acompanhar na casa mais vigiada do Brasil”.

*Com informação Gshow