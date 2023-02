Vídeo: Após declaração no BBB23, Key Alves pode ser retirada do confinamento para depor sobre o assassinato de Leandro Lo

Redação AM POST*

O advogado do policial, Claudio Dalledone Jr., protocolou na Justiça uma petição que pede que Key Alves seja retirada do BBB 23 para depor com urgência sobre o assassinato do lutador Leandro Lo, ocorrido em agosto do ano passado. A sister deu uma declaração no reality show que pode fazer com que o inquérito sobre o crime seja reaberto.

A jogadora de vôlei confessou ao também lutador Cara de Sapato que presenciou o tiro que o atleta de jiu-jítsu levou do tenente da PM Henrique Otavio Oliveira Velozo, 30. “Foi na minha frente. Eu vi tudo”, disse ela na casa.

🚨VEJA: Key contou para Sapato que presenciou o assassinato do lutador Leandro Lo, que foi baleado na cabeça numa boate em São Paulo. #BBB23 pic.twitter.com/VVAW88zWSU — CHOQUEI (@choquei) February 5, 2023

“Considerando as graves e inéditas afirmações trazidas pela participante Key Alves, [a petição] requer que seja a mesma intimada -com urgência– para ser ouvida na condição de testemunha nos presentes autos”, diz trecho do documento.

Segundo o advogado, o pedido não tem como intuito favorecer a defesa do tenente, já que o crime já possui a confissão e a materialidade do corpo e da arma utilizada na frente da casa de show. Porém, trata-se de uma maneira de entender se Key deu um testemunho falso. “As pessoas não podem dizer que viram algo que jamais presenciaram. Se faltou com a verdade, será processada por isso”, diz Dalledone Jr.

Ao G1, a assessoria da atleta disse que ela estava com um amigo e não com o grupo do lutador Leandro Lo. E que a jogadora apenas viu quando houve o disparo, mas não sabia sobre o motivo da briga que gerou o tiro nem sobre quem teria começado a confusão.