Vídeo: lavação de roupa entre Isa e MC Bin Laden marcam madrugada no BBB24: “Falsidade exala”

Após uma tensa formação de ‘Paredão’, com direito a reviravoltas no ‘Big Fone’ e uma acirrada ‘Prova Bate e Volta’, a madrugada desta segunda-feira (29) na casa do reality show foi marcada por um intenso bate-boca entre a cunhã-poranga Isabelle Nogueira e o líder MC Bin Laden.

A confusão teve início quando MC Bin Laden colocou Isabelle no ‘Paredão’, a chamando de falsa durante a justificativa. A cunhã-poranga, por sua vez, não hesitou em tirar satisfações com o líder. O desentendimento ocorreu na área externa da casa e contou com a presença de outros participantes, transformando o local em um verdadeiro palco para o confronto.

A indireta de MC Bin Laden sobre a cunhã-poranga teria votado no participante Lucas gerou forte reação de Isabelle. Ela confrontou o cantor, questionando a acusação de falsidade e destacando que não nasceu para ser manipulada. O cantor, por sua vez, manteve sua posição, chamando Isabelle novamente de falsa.

O embate verbal entre os dois participantes ganhou intensidade quando Bin Laden entrou na casa, gritando com Isabelle, que prontamente decidiu segui-lo para continuar a conversa. As trocas de acusações e desafios continuaram, com Isabelle expressando sua insatisfação com as palavras do líder.

“Falsidade exala mais que tudo”, declarou MC Bin Laden durante o confronto, insistindo em suas acusações. Isabelle, por sua vez, defendeu sua integridade e criticou a postura do cantor.

