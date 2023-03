Votação BBB 23: Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline estão no oitavo Paredão

Redação AM POST

Quem está no oitavo Paredão do BBB 23 são Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline. Eles disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil após uma noite cheia de surpresas e reviravoltas para a formação de mais uma berlinda.

O Big Fone tocou duas vezes. A primeira vez que ele tocou, antes da Prova do Líder, foi atendido por MC Guimê. O cantor teve que indicar duas pessoas ao Paredão e colocou Cezar e Key Alves.

No sábado, o telefone tocou novamente e foi atendido por Cezar, que se salvou do Paredão.

Dono do Colar, MC Guimê ganhou o colar do Anjo pela segunda semana consecutiva e imunizou Bruna Griphao.

“Fiquei muito dividido entre duas pessoas que eu gosto muito. Aqui é um jogo que tem que fazer escolhas difíceis. Vou escolher quem me escolheu desde o começo como prioridade”, afirmou o cantor.

Líder da semana, Fred indicou Sarah Aline ao Paredão por movimentação de jogo.

“Trouxe um lema de Abel Ferreira que é cabeça fria e coração quente. É uma pessoa nova que vai ao Paredão e isso vai movimentar os votos entre os grupos. Com essa movimentação, de acordo com as minha contas, eu protejo uma pessoa que gosto muito aqui”, justificou.

Os participantes foram divididos em dois grupos por sorteio. Cada grupo foi para um quarto e teve que votar entre si.

Dona do Poder Curinga, Sarah Aline escolheu para qual grupo iria e deu o primeiro voto.

Grupo Amarelo

Sarah Aline votou em Larissa;

Marvvila votou em Amanda;

Amanda votou em Marvvila;

Larissa votou em Marvvila;

Gabriel Santana votou Larissa;

Cara de Sapato votou em Marvila;

Cezar votou em Larissa.

Grupo Azul

Domitila votou em MC Guimê;

Ricardo votou em Domitila Barros;

Key Alves votou em MC Guimê;

Aline Wirley votou em Domitila Barros;

Bruna Griphao votou em Domitila Barros;

MC Guimê votou em Domitila Barros.

Cezar, não sabia, mas ao atender o Big Fone ele ganhou um Contragolpe. O enfermeiro indicou MC Guimê:

“Motivos óbvios: me mandou para o Paredão pelo Big Fone, então eu mando ele de volta”, afirmou.

Domitila Barros, Key Alves, Marvvila e MC Guimê disputaram a Prova. Dividida em três fases, os participantes precisavam encontrar as placas para avançar no jogo. Quem encontrasse três placas exatas, vencia a disputa. MC Guimê e Marvvila levaram a melhor e escaparam do Paredão!