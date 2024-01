Wanessa Camargo critica Davi Brito no BBB24 e gera polêmica

No BBB24, Wanessa Camargo manifestou sua insatisfação e críticas em relação a Davi Brito, neste sábado (27), alegando que o participante é grosseiro, abusivo e agressivo. Em uma conversa com outros participantes, ela expressou seu descontentamento, afirmando estar “vacinada com gente assim”.

A cantora insinuou que Davi age com má intenção, destruindo a autoestima dos outros e prejudicando a saúde mental dos demais participantes. Ela destacou o comportamento de Davi como egoísta, alternando entre momentos carinhosos e atitudes que, segundo ela, isolam as pessoas.

A declaração de Wanessa gerou polêmica, com internautas expressando diversas opiniões, desde críticas à sua postura até interpretações divergentes sobre o comportamento de Davi no reality show.