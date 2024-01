Yasmim diz para Rodriguinho que vai detonar se sair do BBB24 e descobrir que os homens da casa falaram dela: “vou metralhar o cara”

A participação da modelo Yasmin Brunet no BBB24 está gerando polêmica nas redes sociais. Durante uma conversa com os participantes Rodriguinho e Giovana Pitel, Yasmin manifestou sua indignação em relação aos comentários “escrotos” feitos por alguns dos brothers sobre as mulheres da casa. A modelo ainda são sabe do que se trata mas afirmou que não ficará calada quando sair do programa e ver o conteúdo.

“Cara, se eles falaram alguma coisa escrota da gente e acabou que eu fiquei ao lado de algum deles, eu vou metralhar o cara, eu vou arregaçar, arrombar ele lá fora. Imagina se eu ficar do lado de um macho escroto”, questionou ela. Antes de ser eliminado Pizzane havia comentado com a modelo sobre a conversa polemica mas não deu detalhes.

“Vai nada, você vai sair e não vai querer nem lembrar disso”, respondeu o pagodeiro. “Você não me conhece Rodriguinho”, disparou a loira.

Vale lembrar que os comentários ofensivos sobre o corpo de Yasmin Brunet partiram do próprio Rodriguinho e se tornaram um dos temas mais discutidos nas redes sociais. O pagodeiro e Nizam foram criticados pelo público por terem passado muito tempo falando sobre a aparência da modelo durante a madrugada no último dia 13 de janeiro. Eles comentaram sobre o rosto, o bumbum e outros detalhes do corpo de Yasmin, o que gerou revolta entre os telespectadores.

A postura de Yasmin Brunet recebeu grande apoio por parte dos internautas, que elogiaram sua coragem em se manifestar seu repúdio ao machismo.

